Сто тонн садковой форели вырвалось в открытое Онежское озеро

Сегодня изданию «Руна» стало известно, что в открытое Онежское озеро вырвалось сто тонн садковой форели. Оказалось, что это произошло еще три недели назад – в форелеводческом хозяйстве в Тулгубе известного предпринимателя Николая Федоренко.

Издание уточняет, что садки, в которых находилось сто тонн рыбы, разбило льдом – форель вырвалась в открытое Онего.

– Слух о сбежавшей форели разлетелся по рыбацким кругам мгновенно. Десятки и сотни рыбаков устремились в Тулгубу ловить беглянку. Активная рыбалка в этом месте продолжается до сих пор. Вот и в минувшие выходные желающих половить красненькую хватало, – сообщает «Руна».

Сообщается также, что Николай Федоренко спокойно отнесся к тому, что рыбаки ловят его форель.

— По правилам в 500 метрах от садков ловить можно, главное, чтобы в садки не лезли. Там их полиция сейчас разгоняет. А в 500 метрах на удочку пускай ловят, что уж тут поделать, — сообщил предприниматель.