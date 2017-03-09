Стеклоочиститель с повышенным содержанием метанола нашли у карельского предпринимателя

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки обнаружили в одном из магазинов Кеми стеклоомывающую жидкость «Северная Пальмира».

Как показало исследование, содержание метанола в продукции московского предприятия составило 10% при максимально возможном 0,05%, то есть превысило установленный лимит в 20 раз.

В январе 2017 года этот стеклоочиститель был запрещен к продаже. В управлении Роспотребнадзора рекомендуют жителям Карелии внимательно относиться к выбору подобных средств и убедительно просят сообщать о фактах продажи этого очистителя в управление.