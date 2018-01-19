Стационар больницы в одном из карельских сел откроется после ремонта

В стационаре Шелтозерской участковой больницы завершился ремонт: все работы, запланированные на 2017 год, выполнили, недостатки устранили. В этом лично убедилась замминистра здравоохранения Карелии Елена Кузьмичева, которая осмотрела котельную и помещения стационара, а также оценила готовность отделения к приему пациентов.

Также заместитель министра встретилась с директором Прионежской ЦРБ Сергеем Смирновым и работниками учреждения. Они обсудили ряд вопросов, касающихся, в том числе, питания пациентов. Уже на следующей неделе стационар Шелтозерской больницы начнет работу, сообщает пресс-служба Минздрава республики.