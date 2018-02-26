Стать заметнее

27 февраля в Петрозаводске, Кондопоге и Сегеже пройдет акция «Стань заметнее!». Водителям раздадут сто жилетов со световозвращающими полосами. Так организаторы надеются привлечь внимание к проблеме безопасности на дорогах. 18 марта в силу вступит поправка ПДД, согласно которой водители, выходя из машины на трассе, должны будут надевать такие жилеты.

Инициатор акции, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Геннадий Мазов рассказал «Республике», в чем суть нового правила.

— И в России, и в Карелии было несколько резонансных ДТП, когда в момент оформления на проезжей части сбивали водителей. Водители в ходе движения просто не замечают тех, кто стоит на обочине. Видимость человека в темной одежде – 18 метров, а человека в светоотражающем жилете – 150 метров, — пояснил Геннадий Мазов.

27 сентября 2017 года на МКАД погиб 18-летний актер Егор Клинаев, известный зрителю по роли в третьем сезоне «Физрука». Около трех часов ночи молодой человек вышел из своего автомобиля, чтобы помочь участникам ДТП. В этот момент его, а также двух других водителей, сбила иномарка, водитель которой не заметил ДТП. Молодой актер скончался на месте, пострадавших водителей госпитализировали с травмами. 28 ноября 2017 года днем на трассе Петрозаводск — Суоярви под Бесовцом лишенный прав водитель на самосвале сбил инспектора ДПС и мужчину, который был привлечен в качестве понятого при разборе другого ДТП. Понятой скончался на месте происшествия. Инспектор скончался в больнице.

— Я сам всю жизнь за рулем. Неоднократно обращал внимание на эту проблему. Необходимо как-то идентифицировать себя на проезжей части, — говорит Геннадий Мазов.

По его словам, культура использования световозвращающих элементов законодательно вводится в России поэтапно. Год назад правила дорожного движения обязали пешеходов в темное время суток вне населенных пунктов иметь на себе одежду со световозвращающими элементами.

— Но если обратиться к практике: кто такой пешеход в темное время суток вне населенных пунктов? Это по большей части либо водители, либо пассажиры тех транспортных средств, которые остановились на трассе, — пояснил Геннадий Мазов. — Всякие бывают ситуации: непредвиденная поломка, банальная человеческая усталость. Когда человек останавливается на трассе, выходит из машины, он становится пешеходом. И в соответствии с ПДД они уже должны быть в одежде со световозвращающими элементами. Но на практике это правило игнорируется.

Региональный координатор проекта «За безопасные дороги» дважды направлял обращение к руководителю проекта — депутату Государственной думы России Сергею Бидонько о том, чтобы тот вышел с законодательной инициативой по поводу применения световозвращающих жилетов. Геннадий Мазов предложил изменить ГОСТы, чтобы все производители детской одежды обязательно применяли световозвращатели. То же касается спортивной одежды, чтобы сделать заметнее на дорогах бегунов, велосипедистов, тех, кто занимается скандинавской ходьбой.

— Во втором обращении мы просили Сергея Юрьевича выйти с законодательной инициативой, чтобы водители грузовых автомобилей и автобусов имели при себе такие жилеты, — говорит Геннадий Мазов.

Предложения услышали в Москве. С 18 марта каждый водитель должен иметь такой жилет. Ответственности за отсутствие жилета не предусмотрено, но статья 12.29 КоАП – за нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД – предполагает штраф до 500 рублей.

— Я думаю, что постепенно это станет правилом хорошего тона: вышел из машины — надел жилет, — говорит Геннадий Мазов. — С целью популяризации этой поправки мы совместно с отделом пропаганды ГИБДД проведем такую акцию. 27 февраля мы выйдем на дороги и будем с водителями разговаривать и объяснять эту норму. Так, может быть, мы сбережем чью-то жизнь.

Акция «Стань заметнее!» стартует в 9:30 в столице Карелии на автозаправке по адресу: улица Университетская, дом № 1. В 11:00 водителей будут ждать у дома № 1 по Промышленному проезду в Кондопоге. В 15:00 организаторы будут находиться в Сегеже по адресу: улица Спиридонова, дом № 25.