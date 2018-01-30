Старинную гостиницу отремонтируют в Лахденпохье

Старинную гостиницу «Анникка» отремонтируют в Лахденпохье. Отель закрылся несколько лет назад. Власти города уверены, что отремонтированное здание привлечет в город туристов.

— У нас есть проект исторической гостиницы на базе бывшего санатория, — рассказал глава Лахденпохьи Рамиз Казымов. — С мая прошлого года мы активно работали в этом направлении. Мы смогли продать это здание через аукцион и начать там ремонт.

Гостиница «Анника» в Лахденпохье. Фото: «Республика» / Алиса Агранович Гостиница «Анника» в Лахденпохье. Фото: «Республика» / Алиса Агранович Гостиница «Анника» в Лахденпохье. Фото: «Республика» / Алиса Агранович

В здании планируют устроить гостиницу с рестораном, что, по мнению главы города, увеличит туристический поток.

Уже есть утвержденная проектно-сметная документация. Проект прошел экспертизу, поскольку здание имеет историческую ценность.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посоветовал полностью сохранить облик здания и создать внутри атмосферу 20-х годов прошлого века. По мнению главы, это сделает гостиницу еще более привлекательной для туристов.