Средний размер потребительского кредита вырос в Карелии почти на 10 тысяч

За последний год в Карелии средний размер потребительского кредита вырос с 86 до 94 тысяч рублей. Об этом стало известно сегодня на совещании банковского сообщества в отделении Нацбанка в Петрозаводске при участии главы региона Артура Парфенчикова.

Управляющая отделением Нацбанка в республике Елена Кулешова также добавила, что за последний год размер вклада на душу населения также вырос — с 107 до 120 тысяч рублей.

— Национальная платежная система в регионе развивается динамично, — рассказала в начале совещания Елена Кулешова.

Артур Парфенчиков во вступительном слове отметил, что члены правительства принимают участие в совещании не как гости, а как партнеры. Отметим, что в мероприятии приняли участие глава регионального Минэка Карелии Дмитрий Родионов и руководитель республиканского Минфина Елена Антошина.