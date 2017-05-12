Золотой меч Кохвакко

Одна из самых успешных петрозаводских спортсменок — Галина Кохвакко – в студию «Республики» пришла с двумя золотыми медалями и осколками мечей. Чемпионат мира по историческому средневековому бою «Битва наций-2017», недавно прошедший в Барселоне, принес Галине победу в двух номинациях. Петрозаводчанке не было равных в триатлоне и дуэли в категории «Щит и меч» (таких же результатов добился и тренер Галины Кохвакко, боец сборной России Алексей Петрик).

— «Щит и меч» — номинация наиболее безопасная в плане травм, у бойца есть большой геральдический щит, которым можно закрыться. Но там намного сложнее – за полторы минуты щит нужно обойти и попытаться попасть по человеку. Мне она нравится, нужно много думать. Как раз для тех бойцов, которые фехтуют давно. За бой я могла пропустить максимум два-три удара. При этом в ответ я успевала набивать до 28 ударов.

Про удары чемпионка вспомнила не зря – любимый ею вид спорта по-прежнему остается одним из самых травмоопасных в мире.

— У нас всегда дежурит скорая помощь, и периодически кого-то уносят, — рассказала Галина Кохвакко. — Например, на прошлом турнире девочка, которая тоже от России выступала, не очень технично поставила защиту – в общем, ей проткнули нос гардой меча. Насквозь. И шили прямо на поле.

В двух финалах Галина победила гражданку Польши Майю Ольчак и москвичку Марию Давыдову. В общекомандном зачете российская сборная вновь с большим отрывом опередила соперников. В этом году – команды Украины и Польши. По мнению петрозаводской чемпионки мира, успех нашей страны строится на упорной работе и финансовых вливаниях. Во многих странах-соперницах пока преобладает любительский подход.

— Мы очень много проводим профильных тренировок, фехтованием занимаемся по 4-5 раз в неделю плюс дополнительно есть тяжелая атлетика – тренируем группы мышц, которые участвуют при нанесении ударов. Так мы работаем последние четыре года, — сказала Галина. – Наш вид спорта – экипировка, выезды, подготовка – все это очень дорого. Например, три меча, которые мы в Испании поломали, стоят около 18-20 тысяч рублей. Прямо сразу – хоп! – и эти деньги улетели в песок. Доспехи у нас в прямом смысле убиваются. Это все дорого стоит.

Подавляющее превосходство России над другими странами мало кому нравится. Галина Кохвакко призналась, что нас в Европе недолюбливают. Последний чемпионат мира вообще оставил у нее в этом отношении негативные воспоминания. Речь идет о финале самой зрелищной номинации – мужской битвы «21 vs 21». Россияне проиграли украинцам. Насколько честной была схватка, Галина умолчала – из других источников мы узнали, что украинцы выставили не 21, а 22 спортсмена. Наша героиня рассказала о другом.

— Очень сложно в последнее время выступать на международных соревнованиях, — заявила она. — Во-первых, это постоянная конфронтация с Украиной. Порой кажется, что болельщики передерутся на трибунах. В прямом смысле. А в конце, после этого поражения, к нам в раздевалку пришел спортсмен из Австралии и начал срывать со стены наш флаг. Непонятно почему – прибежал, сорвал. В русскую раздевалку к разгоряченным после боя парням. Ребята вообще не поняли – в чем дело? Сначала в него кинули латной варежкой, намека он не понял. Тогда его начали стягивать вместе с флагом, порвали на нем геральдическую накидку в клочья. Если бы наш капитан не успел зайти – я думаю, там вообще бы драка началась. При этом рядышком стояли и смотрели на все это с известным видом американцы. Представляете?

Все эти события заставили Галину назвать прошедший чемпионат «самым неспортивным» в ее карьере. Несмотря на то, что к самой Галине многие иностранцы – и противники, и болельщики – относятся с уважением. А положительных эмоций чемпионка Кохвакко вынесла с этих состязаний намного больше, чем отрицательных. И, конечно, она продолжит готовиться к новым схваткам. Украинцы, австралийцы – какая разница? Спорт Галины Кохвакко – это путь постоянных преодолений.