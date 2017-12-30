Жителям Петрозаводска предлагают побегать 1 января

Новогодняя пробежка пройдет в Петрозаводске 1 января. Горожанам предлагают две трассы: на лыжне «Фонтаны» и стадионе «Юность». Старт назначен на 11 часов дня. Так Петрозаводск будет вновь бороться за звание самого спортивного города страны в рамках всероссийской акции «Побегай 1 января».

— Для того, чтобы результаты были учтены в рейтинге соревнований городов, необходимо зарегистрироваться на сайте акции , — написал сегодня в соцсети министр спорта и молодежной политики Карелии Александр Воронов.

Кроме того, в первый день года школа бега «RunStart» предлагает жителям преодолеть марафонскую дистанцию – 42 километра. Старт этой пробежки — в девять утра на стадионе «Юность». Также можно пробежать полумарафон, он начинается в 11 часов. Забег на дистанции в десять километров стартует в 11:50, на пять километров — в 12:20.

Александр Воронов также сообщил, что в новогодние праздники в Карелия присоединиться к всероссийской декаде спорта и здоровья. В республике состоится более ста мероприятий, в которых примут участие около 20 тысяч человек.