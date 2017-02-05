Жительница Петрозаводска взяла три золота на московском турнире по средневековому бою

В Москве накануне завершился российский турнир по историческому средневековому бою «Золотая Длань». Фехтовальщица из Карелии Галина Кохвакко выступила в высшей лиге соревнований в номинациях «Щит – меч», «Длинный меч» и «Баклер – меч».

Во всех трех категориях спортсменка показала лучшие результаты и привезла в Петрозаводск золотые медали. В поединках мечница получила два глубоких рассечения левой руки.

— После завершения одного из раундов в номинации «Длинный меч» я почувствовала, что под доспехами на левой руке начало расползаться что-то теплое, и сгибать локоть стало сложнее. Понятно было, что это очередное рассечение, но бои я все же продолжила. Только после награждения смогла снять доспехи и заклеить раны — они небольшие, но довольно глубокие, — рассказала Галина Кохвакко.

Сегодня спортсменке предстоит визит к врачам — раны придется зашивать. Не менее достойно выступил на турнире личный тренер Галины — Алексей Петрик, который взял золото в фехтовании на длинных мечах, а также серебро в номинациях «Щит – меч» и «Баклер-меч».

Напомним, что карельская фехтовальщица — действующая чемпионка мира по историческому средневековому бою. В ее послужном списке два таких титула.