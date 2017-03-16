Жительница Карелии привезла серебро с соревнований по ездовому спорту в Кировске

В Кировске в рамках «Праздника севера» прошли соревнования по ездовому спорту. В них участвовали около 60 спортсменов из Мурманской области, Карелии и Санкт-Петербурга.

Карельская команда привезла домой серебро: каюр Александра Холодова с упряжкой из четырех собак стала второй в дисциплине «5+5 км» (два забега по пять километров).

— Со мной участвовала моя собака Ласка и три собаки из питомника Karjala Park: Элли, Спарки и Эфир, — рассказала Александра. – Было непросто: в Карелии нет таких рельефов, как в предгорьях Хибин, приходилось много бежать в гору, чтобы помочь собакам. Во второй день был шквалистый ветер и снег, но мы справились.