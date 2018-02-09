Жители Карелии смогут купить билеты на фестиваль «Зимний драйв» за полцены

Скидку в 50 процентов предоставят жителям Карелии при покупке входных билетов на первый международный фестиваль «Зимний драйв». Мероприятие пройдет в Сортавале на льду озера Айранне 22-24 февраля. Фестиваль включает в себя соревнования конькобежцев, автомобильный марафон «25 часов на льду» и Кубок танцующих автомобилей.

Билеты со скидкой будут продавать во входной зоне 22 февраля с 14:00 до 19:00, сообщили в пресс-службе карельского Минкульта. Как указано на сайте фестиваля, полный билет стоит тысячу рублей.