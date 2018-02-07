Жителей Карелии приглашают на спортивный праздник в воскресенье

11 февраля в рамках Дня зимних видов спорта в Карелии пройдут различные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. В этом году он посвящается четвертой годовщине XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Во всех городах и муниципальных районах республики планируется провести более 100 мероприятий с участием около 20 000 жителей.

Центром празднования в Петрозаводске станет спортивно-развлекательный центр «Горка». Открытие праздника состоится в 11.00. В программе – соревнования по лыжам, горным лыжам, катание на коньках и ватрушках. Все участники получат дипломы Олимпийского комитета России и сувениры от Олимпийского Совета Карелии.

Напомним, что днем ранее в Петрозаводске пройдет «Лыжня России-2018».