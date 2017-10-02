Житель Карелии взял серебро на первенстве России по боевому самбо

19-летний житель Карелии Умеджон Хамидов завоевал серебро на первенстве России по боевому самбо в весовой категории 57 килограммов. Спортсмен выполнил норматив мастера спорта России.

В финале Умеджон четыре минуты выигрывал схватку со счетом 4:0, однако ошибся на последней минуте, попался на «удержание» и уступил представителю Новосибирской области Эдгару Аветяну со счетом 5:4.

Победа позволила Хамидову войти в сборную команду юниоров страны и заслужить право участвовать в Кубке России по боевому самбо, который состоится в городе Кстово с 26 по 30 ноября этого года.

Тренеры Умеджона Хамидова – заслуженный тренер Карелии Роман Шегельман и заслуженный тренер России Илья Шегельман.