«За олимпийцев!»

Сегодня в 12.00 на площади Кирова в Петрозаводске состоялся митинг-концерт в поддержку российских олимпийских спортсменов. Мероприятие проходило под девизом «Вперед, Россия!». Многие пришедшие на митинг люди – всего, по предварительным данным, его посетило около четырех тысяч человек – называли это событие «большим общегородским спортивным праздником».

«Республика» спросила гостей праздника, почему они решили прийти на митинг и что думают о ситуации с российскими олимпийскими спортсменами.

Виктория Лебедева

«Мы пришли, потому что хотим поддержать наших спортсменов и получить заряд бодрости от этого большого городского спортивного праздника. Мы – за наших олимпийцев! А ситуация, которая сложилась вокруг нашего спорта – это политика. Нужно переждать, и все наладится».

Ирина Грачева

«Нашим спортсменам пришлось пройти достаточно тернистый путь, чтобы попасть на Олимпиаду. Мы пришли, чтобы сказать, что весь карельский народ рядом. Мы – с ними! Я также считаю, что участвовать в Олимпиаде российским спортсменам надо, потому что, даже если они пройдут не под российским флагом, все будут знать, что это – наши спортсмены, и они представляют честь нашей страны».

Дмитрий Ильюков

«Очень хорошо, что такой спортивный праздник состоялся в Петрозаводске сегодня. Хотелось бы, чтобы таких событий мэрия проводила больше. И я пришел только поэтому. Но я, конечно, очень отрицательно отношусь к тому, что часть наших спортсменов незаслуженно дисквалифицировали. Я уверен, что с политической точки зрения, на Россию идет давление».

Евгений Лукин

«На митинге мы представляем Дворец творчества детей и юношества, а именно – направление брейк-данса. Сегодня мы решили выступить, чтобы поддержать наших спортсменов: мы как-никак очень близки к спорту, ведь брейк-данс уже есть в олимпийской системе».

Виктория Филиппова

«Вообще я из Твери, в Карелии живу около года. Пришла на митинг, потому что хотела посмотреть, как у вас проходят такие события. Пока все нравится. Конечно, я тут еще и потому, что мне хотелось поддержать наших олимпийцев. Отношение к ним было несправедливым. Я поддерживаю решение суда о возврате нашим спортсменам медалей сочинской Олимпиады».

Елена Лось

«Сегодня настоящий спортивный праздник. Это очень хорошая поддержка нашим олимпийским спортсменам. Ситуация сейчас для них очень сложная. То, как с ними обошлись – верх несправедливости. Я уверена, что наша сборная – одна из самых сильнейших в мире. А сложившаяся ситуация, думаю, в первую очередь политика, нежели спорт».

Организаторы праздника заявляли, что цель сегодняшней акции – привлечь внимание к ситуации, которая сегодня складывается вокруг российских олимпийских спортсменов. Это, судя по настроению горожан, у них удалось.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин Фото: «Республика»/Сергей Юдин Фото: «Республика»/Сергей Юдин Фото: «Республика»/Сергей Юдин Фото: «Республика»/Сергей Юдин Фото: «Республика»/Сергей Юдин Фото: «Республика»/Сергей Юдин Фото: «Республика»/Сергей Юдин

В начале митинга к собравшимся обратились известные карельские спортсмены – гимнаст Александр Баландин, легкоатлеты Александр Смирнов и Андрей Моруев. Также патриотические речи со сцены произнесли председатель общественной организации «Олимпийский совет Карелии» Евгений Шорохов и председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Вера Ермакова.

Так, Шорохов отметил, что Карелия вместе со всеми будет переживать за российских олимпийцев, выступающих в Южной Корее, ведь наша республика внесла свой достойный вклад в олимпийское международное движение.

– На 15 зимних и на 8 летних Олимпийских играх выступали 22 воспитанника карельского спорта. Они завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, – рассказал Евгений Шорохов.

Председатель общественной организации «Олимпийский совет Карелии» также напомнил, что вчера Россия отметила 75-летие Сталинградской битвы.

– Мы желаем нашим олимпийцам в Пхёнчхане такой же выдержки, железной воли, несгибаемого характера, какие были у наших защитников Сталинграда 75 лет назад. Они отстояли родную землю и одержали победу в Сталинградской битве – в самом крупном в военном сражении в мировой истории. Россия! Сталинград! Пхёнчхан! Ура! – подытожил Шорохов.

А Вера Ермакова, в свою очередь, напомнила горожанам, что 18 января наша страна и весь мир отметил 75-летие прорыва Ленинградской блокады.

– Мы тогда выжили, мы состоялись, а сейчас стараемся среди молодежи вести большую патриотическую работу. А выжить и состояться нам помог, конечно, спорт. Поэтому мы будем болеть за наших спортсменов. Пожелаем нашим олимпийцам удачи на Играх в Южной Корее, – заявила Вера Ермакова.

На митинг пришли известные лица Карелии, например спикер республиканского Заксобрания Элиссан Шандалович, руководитель регионального Минсельхоза Владимир Лабинов, вице-премьер Лариса Подсадник и, конечно же, руководитель регионального Минспорта Александр Воронов. Посетил мероприятие и глава Карелии Артур Парфенчиков. Он смотрел все представления, стоя вместе с горожанами.

Среди присутствующих были учащиеся Президентского кадетского училища и кадетского корпуса Карелии, а также учащиеся школ и техникумов. Многие приходили с малолетними детьми: для них тут работали аттракционы.

Также на митинге был организована ярмарка, в ней участвуют местные производители, в том числе — Петрозаводский хлебозавод «Сампо», АО «Эссойла», «Ладвинский мед», и «Онежская ряпушка». Кроме того, горожане смогли поучаствовать в соревнованиях по «фут-боулингу», «метлохоккею» и керлингу.

Под конец торжественного концерта с неба спустились парашютисты с флагами России и Карелии.