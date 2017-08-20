Юноши из Петрозаводска заняли второе место на турнире «Кожаный мяч»

Масштабный футбольный турнир среди мальчиков «Кожаный мяч» закончился накануне в Краснодарском крае. Карельские спортсмены вышли в финал, но в итоговом матче проиграли команде из Бердска со счетом 4:1. Единственный гол в ворота соперников забил защитник нашей команды Антон Степанов.

— Финальная игра была сложной, — рассказал тренер команды из Новосибирской области Семен Семененко сайту Бердск-онлайн. – Соперники – физически крепкие ребята. Игра шла на нервах.

Напомним, финальный турнир всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 2004-2005 годов рождения стартовал в Краснодаре 14 августа. В состязаниях участвовали 70 команд со всей России. Нашу республику представляли воспитанники ДЮСШ № 7. Наставник наших футболистов – заслуженный тренер Карелии Виктор Дуденков. Карельские спортсмены вернуться домой во вторник, 22 августа.

Отметим, «Кожаный мяч» — крупнейшее всероссийское соревнование по футболу среди детских команд. Первый турнир прошел в 1964 году по инициативе советского вратаря Льва Яшина. С тех пор состязания проводят каждый год.