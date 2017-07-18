Всероссийская парусная Онежская регата стартует послезавтра

46-я всероссийская парусная регата «Банковский кубок — Онежская регата» стартует послезавтра. Она продлится до 30 июля. Об этом напоминает Министерство спорта Карелии. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 40 яхт в классах «Финн», «SB-20», «Четвертьтонник», «Дракон». Кроме того, пройдут состязания в классе «Ракета 270» среди детей.

Особенностью регаты в этом году станет увеличение количества гонок, которые зрители смогут увидеть с берега, а также обширная береговая программа.

В рамках второго морского фестиваля «Большой сбор на Онего» все желающие смогут посмотреть на выступления каякеров, гонки на ялах, реконструкцию боя со шведами, поучаствовать в различных мастер-классах для детей и взрослых.