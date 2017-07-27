Вадим Маркелов поделился впечатлением от встречи с Владимиром Путиным

Во время визита в Петрозаводск президент России Владимир Путин осмотрел уличные тренажеры для инвалидов, которые подарил городу Вадим Маркелов. На своей странице в соцсети предприниматель рассказал, что это событие оказалось для него неожиданностью.

— Встреча не планировалась, мне просто было сказано нашим губернатором, что он постарается показать презентацию моих тренажеров президенту, — пишет Вадим Маркелов. — Какое же было удивление, наверное, всех, когда президент неожиданно сказал, что хочет увидеть все это своими глазами. Мы как раз с ребятами-колясочниками обсуждали на набережной совещание, которое показывали по телевидению. Очень здорово, что мы были рядом с комплексом, так как все случилось внезапно.

Компания MB Barbell единственная в России выпускает оборудование для занятий на улице, которым могут пользоваться люди с ограниченными возможностями. Продукция предприятия MB Barbell широко востребована в Вооруженных силах России, правоохранительных органах, системе образования, медицинских и реабилитационных учреждениях, в федеральных проектах и программах.