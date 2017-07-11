Два спортивных центра построят в Петрозаводске

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении земельных участков в столице Карелии для строительства регионального центра по спортивной гимнастике и спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена».

По проекту спортивно-концертный комплекс площадью 15 000 кв. м расположится на Комсомольском проспекте неподалеку от республиканского спортивного комплекса «Курган». Объект вместимостью до 3 500 зрителей с ледовой ареной 30×60 метров и автомобильной парковкой на 200 мест позволит проводить соревнования международного, всероссийского и регионального уровней по хоккею с шайбой, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу.

Многофункциональность и универсальность использования спортивно-концертного комплекса будет обеспечиваться благодаря трансформации ледовой арены в площадки для проведения культурно-массовых и концертных мероприятий, а также для спортивных соревнований по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису, мини-футболу, единоборствам.

Здание регионального центра по спортивной гимнастике площадью 1 700 кв. м будет находиться на ул. Повенецкой. В него войдут универсальный спортивный зал 50×30 м для занятий спортивной гимнастикой, раздевалки, тренажерный зал, тренерская, буфет, административно-хозяйственные помещения.