В карельском кайт-марафоне победили спортсмены из Мурманска и Петрозаводска

Организаторы зимнего кайт-марафона «Транс-Онего-2017» подвели итоги соревнований. Почти все призовые места заняли спортсмены из России, пишет «Петрозаводск спортивный».

Всего в соревнованиях приняли участие 28 команд, а до финиша добрались только восемь: большинство не рассчитали силы и сошли с дистанции на контрольных пунктах. Некоторые участники преодолели по льду Онежского озера целых 430 километров, хотя дистанция по генеральному курсу составляла 314 километров.

— Трудно было преодолеть такое большое расстояние, и погода была переменчивой, ветер сменялся штилем, в районе острова Кижи, например, пришлось много идти пешком, — рассказал один из организаторов, председатель Карельской федерации парусного спорта «Вольный ветер» Валерий Буров.

Первой к финишу пришла команда «Северный экспресс» в составе Эдуарда Радаева (Мурманск) и Дмитрия Никуличева (Петрозаводск). Второе место досталось Сергею Самушину и Ивану Манойлину («Baragoz», Санкт-Петербург). Бронзу взяли Максим Максимов и Сергей Мальцев («Sky Country», Екатеринбург и Челябинск).

Среди смешанных команд первое место заняли Борис Филимонов (Санкт-Петербург) и Евгения Котлярова (Тольятти), второе — Степанов Алексей (Санкт-Петербург) и Рыжова Ольга (Москва), третье – Раймо Селен и Кристель Селен (Финляндия-Франция).