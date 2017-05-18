Цуканов предложил передать спортобъекты Кондопоги на баланс спортивных федераций

Сегодня полпред президента России Николай Цуканов вместе с врио главы Карелии посетил Кондопогу с рабочим визитом. Там Цуканов узнал о проблеме консервации кондопожских соцобъектов – Дворца культуры, Ледового дворца и бассейна. Все эти объекты принадлежат кондопожскому ЦБК, который сейчас в силу неблагоприятного экономического состояния не в силах содержать свои непрофильные активы.

На встрече с населением полпред президента пообещал поговорить с руководством Минспорта России и предложить, чтобы Ледовый дворец и бассейн перевели на баланс федеральных спортивных обществ.

Парфенчиков добавил, что у республики есть примерно полгода, чтобы изъять у комбината непрофильные активы.

– Для нас они абсолютно профильные, – заявил врио главы Карелии. – Мы их обязательно сохраним, сейчас есть несколько вариантов, и мы прорабатываем каждый.

Николай Цуканов добавил, что изымать ничего не нужно: комбинат свои соцобъекты готов передать бесплатно хоть завтра, поскольку сейчас приходится ежегодно тратить около ста миллионов рублей на их содержание.

– Это около 10% всего районного бюджета, – добавил Цуканов.

Жители Кондопоги на встрече с представителями республиканских и федеральных властей предложили им

снизить или убрать имущественный налог комбината за соцобъекты. Эту идею Николай Цуканов посоветовал руководителю Карелии проанализировать.