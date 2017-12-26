Центр спортивной гимнастики в Петрозаводске строится с опережением

Сегодня во время визита в Петрозаводск заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев проинспектировал ход строительства республиканского центра спортивной гимнастики на улице Повенецкой.

Руководитель компании «Еврогруп» (это генпроектировщик и генподрядчик строительства нового спортобъекта) Бекир Девлетов доложил Рашиду Нургалиеву, что центр гимнастики строится с опережением — сейчас смонтированы все металлоконструкции, подведены все инженерные сети (водоснабжение, электричество и канализация).

– Мы идем с опережением сроков, уже к середине января мы приступим к устройству кровли и стен. Рассчитываем справиться с этим в феврале. Все материалы есть на стройке, поэтому проблемы не должны возникнуть. Сейчас ведутся работы по устройству теплотрассы. Большое спасибо городским структурам и отдельно главе Петрозаводска Ирине Мирошник за еженедельные совещания и оперативное решение проблем, – рассказал Бекир Девлетов.

Рашид Нургалиев отметил, что республиканский центр спортивной гимнастики будет самым современным – все делается для того, чтобы дать новый старт развитию этого вида спорта в Карелии.

Напомним, комплекс строится рамках подготовки к празднованию 100-летия Карелии. Сооружение введут в эксплуатацию в сентябре-октябре 2018 года. В нем разместится детско-юношеская спортивная школа гимнастики.

В комплексе будет всё необходимое для тренировок и показательных выступлений – гимнастический зал с трибунами, зал хореографии и тренажерный зал, широкий набор спортивного оборудования, акробатическая и прыжковая дорожки, батуты, хореографические станки и многое другое.

Также центр будет обеспечен санитарно-гигиеническими, бытовыми и вспомогательными помещениями: раздевалками с санузлами и душами, комнатами для тренеров и инструкторов, медицинским кабинетом и помещением для судей.