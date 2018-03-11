Три золотые медали чемпионата Европы завоевали карельские фехтовальщицы

В столице Белоруссии завершился чемпионат Европы по современному мечевому бою. В сборную России вошли три карельские фехтовальщицы, которые принесли в копилку команды сразу три золота.

В категории 12-13 лет на первую ступень пьедестала поднялась Лада Стеценко, в категории 14-15 лет победительницей стала Варвара Дрогунова, среди спортсменок 16-17 лет лучшей оказалась Алина Лаппо.

— Горжусь тем, что тренирую таких спортсменов. Подготовка фехтовальщика требует терпения и шлифовки техники на протяжении долгих лет, — пишет на своей странице «ВКонтакте» тренер девушек Галина Кохвакко.