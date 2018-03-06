Только и разговоров, что о ветре

Завтра в Петрозаводске стартует кайт-марафон «Транс-Онего». Сегодня в столицу Карелии начали съезжаться участники: 32 команды прибывают в Петрозаводск, чтобы подготовиться к гонке.

Сноукайтинг — вид спорта, катание с буксировочным кайтом (парусом) по снегу или льду на лыжах, сноубордах или коньках.

Евгений Наумец и Александр Пинешко (команда «Чук и Гек») приехали из Заполярного.

— Поляна здесь большая, есть где развернуться, живописные места, маршрут большой протяженности, — поделился Евгений. — Мы в принципе катаем большие маршруты, но здесь, пожалуй, самый большой. В прошлом году дошли до Суйсаря, там ветра не было, а пешком мы не успели. Кижи толком не посмотрели — когда добрались туда уже смеркалось. Надеюсь в этом году посмотреть. Будем остановку делать — чай пить и на Кижи смотреть. Прогноз пока вообще непонятный: два дня назад говорили «берите самые маленькие кайты, ветра будет очень много». А сегодня практически штиль. Что будет завтра непонятно, но будем надеяться на лучшее.

Слово «ветер» произносят в маленьком помещении в подвале «Онего Паласа», где кайтеры готовят снаряжение, чаще, чем любое другое. «Нет ветра» для спортсменов означает долгую пешую прогулку. К финишу можно двигаться любым способом: хоть на лыжах, хоть пешком, хоть ползком, запрещены только моторизованные средства передвижения.

А с собой команда еще берет минимум 38 килограммов груза на санях — палатки, спальники, еда на три дня, оборудование и минимум два кайта на человека.

Кайтинг — хобби довольно дорогое, признают участники. Нужно много оборудования. Впрочем, если есть большое желание, можно уложиться тысяч в 30.

— И с таким комплектом уже можно в принципе ехать на соревнования, — рассказал Евгений Наумец. —Но тут в любом случае нужно быть немножко маньяком. Надумаете — приезжайте в Заполярный — лыжи подарим!

Разные паруса поднимают в зависимости от погоды. Когда ветра мало, нужен большой 18-метровый кайт, чтобы не потерять слабые дуновения, когда дует сильно — маленький. Пока спортсмены готовят самые большие паруса — прогноз погоды неутешительный: ветер в ближайшие дни обещают не сильнее 2-3 метров в секунду.

Организатор гонки Дмитрий Бубновиков считает, что гонку не нужно отменять несмотря ни на что. Утром ветер есть, вечером нет — и наоборот.

— Наши соревнования в отличие от других проводятся в любом случае. Если ветра нет — участники идут просто на лыжах. Иногда бывает, что проходят много десятков километров. За день могут пройти по 30 километров на лыжах, потом под вечер поймать термический ветер, возникающий из-за разницы дневных и ночных температур — и за два часа проехать больше 70 километров. А мороз — это хорошо. Скорее всего на льду не будет воды. Хотя не факт: она может выдавливаться.

Гонщики тоже не теряют надежды:

— Никогда не знаешь, это маленькое путешествие, или большая гонка, — рассказал Александр Пинешко. — В этом интерес. С одной стороны — это парусная гонка, а с другой — это серьезный автономный поход. Я хочу испытать себя, попробовать свои силы, получить хорошую физнагрузку.

В этом году марафон впервые пройдет по новому маршруту. Его изменили, чтобы спортсменам, которые участвуют в соревнованиях регулярно, было интереснее: одной и той же дорогой они ездили уже 6 лет. В этом году маршрут пройдет мимо островов Кижи, Суйсарь, Шардонских островов, через Кондопожский залив протянется до Медвежьегорска, и завершится в Петрозаводске.

В пути спортсменам предстоит провести 3 дня, за это время им предстоит преодолеть 350 километров. Ночевать кайтеры будут на озере.

Владимир Ширяев приехал в Карелию из Коми.

— Я приехал третий раз, напарник — первый, — рассказал он. — Прогноз пока не очень, но если ветер будет, будет хорошо. Холод — это нормально, а вот если ветра не будет, плохо. Ходить много не хочется. Обычно лучше подождать, пока ветер поднимется. Изначально я туризмом занимался, но там ходить пешком надо много. А тут дует — ты катишься, расстояние можно пройти большее, увидеть больше. У нас в тундре хороший ветер всегда. На Онежском озере очень нравится — живописные острова, скальные выходы, рыбачки по льду бегают.

В этом году в соревнованиях участвуют 32 команды. Спортсмены приехали со сей России. Есть несколько команд из зарубежья: Французско-финская команда, норвежская, две из Чехии, две из Румынии, и одна интернациональная — чешско-российская.

— Развитие есть, хотя нам казалось в определенный момент мы пика достигли, — рассказал Дмитрий Бубновиков. — В первый год марафона у нас было 6 команд, в этом году — 32. Мы хотим привлекать больше иностранных участников. Это непросто в связи с визовым режимом, но в этом плане есть перспектива. Мы готовы показывать хорошую организацию, а наше гостеприимство и открытость душ привлекает людей.

Стартует кайт-марафон завтра в 10 утра на Онежской набережной в Петрозаводске. Полюбоваться может любой желающий. Главное, не подходите близко, чтобы не угодить под стропы или парус.