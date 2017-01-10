Судьбу чемпионата мира по ездовому спорту в Петрозаводске решит WADA

В ближайшее время Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решит вопрос о проведении чемпионата мира по ездовым видам спорта 2019 года в Петрозаводске. Об этом со ссылкой на зампредседателя Федерации ездовых видов спорта Карелии Виктора Симонова сообщили в городской администрации.

В конце января Симонов отправится в Канаду, где планирует изучить опыт проведения соревнований подобного уровня. Городские власти уверены, что турнир в Петрозаводске состоится.

Накануне Виктор Симонов уведомил мэрию карельской столицы об отмене гонок «По земле Сампо», проведение которых было намечено на 20-22 января. Причиной отмены, по словам организатора соревнований, стал недостаток снега.