Стены центра спортивной гимнастики возведут к концу февраля

Строительство регионального центра спортивной гимнастики продолжается в Петрозаводске, сообщает пресс-служба мэрии города. Мэр столицы Карелии Ирина Мирошник провела выездное совещание, посвящённое возведению нового объекта в районе улицы Повенецкой.

Как сообщил начальник строительного участка компании «Еврогрупп» Максим Сокуров, сейчас конструкцию обшивают сэндвич-панелями. Одновременно с этим монтируют кровлю. К концу февраля здание полностью зашьют.

Напомним, спортобъект строят в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. В центре будет универсальный спортзал, раздевалки, тренажерный зал, тренерская, буфет и административно-хозяйственные помещения.