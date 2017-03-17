Спортсменка из Карелии стала второй среди лыжников-любителей из 28 стран

1-13 марта в швейцарском Клостресе проходил Кубок мира мастеров — крупнейшие международные лыжные соревнования для спортсменов-любителей. На нем успешно выступила жительница Карелии Людмила Кенарева. Она взяла серебро в лыжной гонке классическим стилем на 5 км в старшей возрастной категории. На дистанциях 10 км и 15 км Людмила Кенарева стала четвертой.

На чемпионате собрались спортсмены из 28 стран. Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Людмила Кенарева участвует в них не первый раз, она много лет входит в состав сборной России. В прошлом году на Кубке мира мастеров она завоевала три медали.