Спортивный праздник для детей-инвалидов пройдет в Петрозаводске

27 января в Петрозаводске пройдет зимний спортивный праздник для семей с детьми-инвалидами «Я могу!».

В программе – катание на «ватрушках», зимние забавы, соревнования на горных лыжах «Веселый слалом», хоккей, семейные прыжки на скакалке и другие развлечения

Праздник проводится с целью укрепления здоровья детей, их привлечения к физкультуре, социализации среди сверстников, пропаганды адаптивной физической культуры. Заявки принимаются до 25 января по ссылке. Группа события ВКонтакте.

Праздник пройдет в развлекательном центре «Горка», начало в 10:00.