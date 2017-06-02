«Спартак»: перезагрузка

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов побывал на спортивных объектах Петрозаводска. Как он их оценил и что нужно сделать, чтобы развивать в республике спорт больших достижений, читайте в материале «Республики».

Делегация Всероссийской Федерации легкой атлетики во главе с олимпийским чемпионом Андреем Сильновым прибыла в Петрозаводск 2 июня. Вместе с заместителем премьер-министра Карелии Ларисой Подсадник и министром спорта республики Александром Вороновым гости оценили спортивные объекты столицы республики.

Если стадион «Юность» выглядит вполне пристойно, то со «Спартаком» дела обстоят хуже.

Андрей Сильнов рассказал о своих впечатлениях от стадиона и легкоатлетического манежа, который находится рядом с ним:

Федерация легкой атлетики поддержит правительство Карелии в обращении к компании «Газпром». Республиканские власти планируют подписать соглашение в рамках программы «Газпром» — детям», чтобы получить финансирование на строительство нового легкоатлетического манежа. Его предполагают разместить на запасном поле стадиона «Спартак». Крытый манеж не только позволит легкоатлетам тренироваться круглый год, но и станет плацдармом для проведения соревнований различного уровня.  В рамках той же программы планируют реконструировать и сам стадион.

Лариса Подсадник заявила, что в Карелии планируют уделить больше внимания спорту больших достижений:

Фото: «Республика»/Михаил Шкрыкин
Фото: «Республика»/Михаил Шкрыкин
Фото: «Республика»/Михаил Шкрыкин
Фото: «Республика»/Михаил Шкрыкин
Фото: «Республика»/Михаил Шкрыкин
Фото: «Республика»/Михаил Шкрыкин

 

Спорт   /   , ,
Анастасия Залазаева
Анастасия Залазаева
Журналист «Республики»
Абзац
  • CanonirX

    А не многовато будет спортивных объектов на один кв.м., если ещё и манеж построить на запасном поле Спартака. Заберите у частников Машиностроитель и постройте лучше там