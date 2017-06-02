«Спартак»: перезагрузка

Делегация Всероссийской Федерации легкой атлетики во главе с олимпийским чемпионом Андреем Сильновым прибыла в Петрозаводск 2 июня. Вместе с заместителем премьер-министра Карелии Ларисой Подсадник и министром спорта республики Александром Вороновым гости оценили спортивные объекты столицы республики.

Если стадион «Юность» выглядит вполне пристойно, то со «Спартаком» дела обстоят хуже.

Андрей Сильнов рассказал о своих впечатлениях от стадиона и легкоатлетического манежа, который находится рядом с ним:

Федерация легкой атлетики поддержит правительство Карелии в обращении к компании «Газпром». Республиканские власти планируют подписать соглашение в рамках программы «Газпром» — детям», чтобы получить финансирование на строительство нового легкоатлетического манежа. Его предполагают разместить на запасном поле стадиона «Спартак». Крытый манеж не только позволит легкоатлетам тренироваться круглый год, но и станет плацдармом для проведения соревнований различного уровня. В рамках той же программы планируют реконструировать и сам стадион.

Лариса Подсадник заявила, что в Карелии планируют уделить больше внимания спорту больших достижений: