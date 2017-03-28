Соревнования моржей прошли в Петрозаводске

Любители зимнего купания плыли дистанцию в 25 метров.

В Петрозаводске прошли традиционные соревнования любителей зимнего плавания. Несколько десятков моржей собрались на набережной Варкауса, чтобы преодолеть 25 метров в ледяной воде.

Подробнее в материале наших коллег из ГТРК «Карелия».

 

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