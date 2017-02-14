Сегодня в Суоярви откроется новый ФОК

Сегодня в 13:00 в Суоярви откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В нем будут несколько залов – для занятий спортивной гимнастикой, универсальный и тренажерный. Общая стоимость ФОКа составила почти 76 миллионов рублей, из которых 71 миллион предоставил федеральный бюджет.

Как сообщили нашему корреспонденту, находящемуся сейчас в Суоярви, новый ФОК жители города ждали долго, потому что предыдущее здание ДЮСШ, где дети занимались гимнастикой, сгорело в 2010 году. Сейчас в школе занимаются 460 человек.

Открытие комплекса позволит проводить занятия по спортивной гимнастике, футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису. Участие в открытии ФОКа примут глава Карелии Александр Худилайнен и замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев.