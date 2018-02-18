Ралли-рейд баха «Северный лес» проходит в Карелии в эти выходные

Участникам этапа Кубка мира по ралли-рейдам, который проходит в эти выходные в Карелии, первый полноценный день гонок дался нелегко. Портал «За рулем» рассказал, что одни из фаворитов гонки Борис Гадасин и Дан Щемель, выступающие за команду Suprotec Racing, сначала столкнулись с проблемой в виде замерзших коробки передач и гидроусилителя руля. неисправность удалось починить, но уже на шестом километре первого утреннего спецучастка масло из рулевого управления попало на глушитель и возник пожар.

У экипажа команды «ГАЗ рейд спорт» Алексея Игнатова и Олега Нежнова случилась беда в виде вытекшего тосола из их ГАЗели Next. Пилотов выручили местные жители, которые дали воду для радиатора.

В итоге лидером в зачёте Кубка мира FIA по ралли-рейдам первый день закончил Нассер Аль-Аттия. На второй позиции – Владимир Васильев. Третьим финишировал «российский финн» Тапио Лауронен. Четвёртый результат у Язира Хамада Сейдана. Замкнул первую пятёрку Мартин Прокоп. Алексей Титов – десятый.

По итогам гонок, прошедших в субботу, телеканал Авто24 сделал захватывающий видеоролик.