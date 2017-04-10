Районы Карелии получили деньги на развитие физкультуры и спорта

Районы Карелии получили субсидии из республиканского бюджета на создание в сельских школах условий для занятия физкультурой и спортом. Соответствующее постановление Артур Парфенчиков подписал 5 апреля.

Так, Прионежский район на эти цели получил 3 миллиона рублей, Муезерский — 2,7, Питкярантский — 2,5, Кемский, Лахденпохский — по 2 миллиона, Беломорский, Кондопожский, Пудожский — по 1,5, Сегежский — 1,3 миллиона, Суоярвский — 1 миллион 50 тысяч рублей, Олонецкий — 1 миллион, Пряжинский — 821 тысячу рублей, Медвежьегорский — 700 тысяч.

Общая сумма субсидии составила 21,5 миллиона рублей.