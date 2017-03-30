Победителем детского хоккейного турнира «Отцы и дети» стала сборная команда Карелии

Сборная команда Карелии по хоккею выиграла детский турнир «Отцы и дети», посвященный памяти заслуженного тренера СССР А.В. Тарасова. На площадке Ледового дворца Кондопоги выступили шесть команд хоккеистов 2008-2009 года рождения: ХК NorMan (г. Мурманск), ХК «Ледовая дружина» (г. Санкт-Петербург), ХК «Вологда» (г. Вологда), ХК «Карелия» (сборная нашей республики), ХК «Спарта» (сборная г. Петрозаводска), ХК «Сегежские волки» (сборная Севера: г. Костомукша, г. Беломорск, г. Сегежа).

По итогам трехдневной борьбы первое место завоевала сборная команда республики ХК «Карелия», второе место – команда из Мурманска, третье — у петрозаводского коллектива ХК «Спарта». Кроме того, лучшим бомбардиром был признан Матвей Новик (ХК NorMan), лучшим нападающим — Максим Антошин (ХК «Карелия»), лучшим защитником – Тимофей Кулага (ХК NorMan), лучшим вратарем – Станислав Гридчин (ХК «Спарта»). Приз зрительских симпатий завоевала хоккеистка Антонина Парная (ХК NorMan), самым ценным игроком турнира стал Тимофей Канавин (ХК «Карелия»).

Кубки и медали ребятам вручили министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по хоккею Сергей Бабинов, серебряный призер Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира Юрий Лебедев, депутат Законодательного собрания республики Анна Лопаткина и президент Федерации хоккея Карелии Константин Голобородов.

— От имени врио главы республики Артура Парфенчикова я хочу поздравить всех с успешным завершением второго межрегионального детского хоккейного турнира «Отцы и дети». В первую очередь я хочу поблагодарить юных хоккеистов, которые отчаянно и самоотверженно сражались на этой великолепной ледовой площадке, а также всех организаторов турнира, – сказал Александр Воронов.

Турнир завершился игрой между ХК «Карелия» и «командой отцов», сформированной из родителей участников. Идея проведения турнира принадлежит Федерации хоккея республики. Segezha Group (АФК «Система») выступила генеральным партнером мероприятия.

Подробную информацию о турнире и фото можно найти в группе в «ВКонтакте».