Пилот из Катара стал победителем ралли-рейда баха «Северный лес»

Баха «Россия – Северный лес» завершилась 18 февраля однозначной победой пилота из Катара Нассера Салеха Аль-Аттии. Трехдневная гонка проходила в эти выходные в Сортавальском районе Карелии.

Победителями единственного в мире снежно-ледового этапа Кубка мира по ралли-рейдам стали Нассер Аль-Аттия и Меттью Бомель на автомобиле Toyota Hilux Overdrive. Нассер Аль-Аттия — участник пятилетних Олимпиад, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам 2008 и 2015 годов, двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» в зачете внедорожников.

В зачете серийных автомобилей Т2 первое место занял российский экипаж Алексея Титова и Андрея Русова, подтвердив ранее завоеванное звание чемпионов России. Второе и третье места разделили между собой экипажи из Португалии и Катара – Бруно Оливьера со штурманом Паоло Маркесом и Адель Хуссейн Абдулла со штурманом Нассером Аль-Кувари.

Организаторы гонки отметили, что в этом году погода сделала все, чтобы гонка прошла на отличном уровне – мороз и большое количество осадков, выпавших в последний месяц, позволили подготовить отличную трассу. Промерзший грунт и плотно укатанный снег не «разбили» даже колеса многотонного КАМАЗа, выступающего машиной безопасности и проверяющего трассу до старта первого участника.