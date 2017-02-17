Петрозаводчанка взяла серебро в метании копья на зимнем чемпионате России

Жительница Петрозаводска взяла серебро на зимнем чемпионате и первенстве России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек по длинным метаниям. Соревнования прошли в Адлере.

Серебряным призером в метании копья стала Кристина Брановицкая, она метнула копье на 43,62 метра. Об этом сообщает официальная группа СДЮСШОР № 3.

В соревнованиях участвовали еще две жительницы карельской столицы. Анастасия Истоминская в возрастной группе 2000-2001 годов показала пятый результат – 42,44 метра. Анна Маликина стала восьмой среди юниоров – 40,47 метра.