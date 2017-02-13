Петрозаводчане собрали деньги для талантливого танцора из многодетной семьи

Мы уже писали о Диме Ложкине — подающем надежды 8-летнем танцоре, которого недавно пригласили на всероссийские соревнования. Но денег в бюджете семьи, в которой пятеро детей, на такую поездку не нашлось.

После нашей публикации петрозаводчане начали сбор денег для Ложкиных. Как сообщила «Республике» мама Димы Светлана, за несколько дней собрали 14 тысяч рублей.

— Это большая помощь. Мы сможем оплатить платим билеты до Москвы и несколько занятий. Огромное спасибо неравнодушным людям от меня и нашего Димы!

Соревнования пройдут в Москве 18 марта.