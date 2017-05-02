Парфенчиков рассказал о строительстве конькобежного комплекса в Петрозаводске

Карельские власти рассматривают идею строительства в Петрозаводске конькобежного комплекса с дорожкой на 400 метров. Об этом на встрече с представителями регионального отделения ОНФ рассказал врио главы республики Артур Парфенчиков.

По его словам, спортивный объект может появиться рядом с Онежским озером. Предполагается, что комплекс будет представлять собой большую конькобежную дорожку с крышей. Дорожку при этом, отметил Парфенчиков, можно будет переоборудовать в две хоккейные площадки.

Конкретные сроки строительства пока неизвестны, региональные власти намерены обратиться с соответствующим предложением в «Газпром».