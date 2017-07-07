Опубликована программа экспериментального забега «Испытай себя»

«Республика» уже сообщала, что экстремальный забег «Испытай себя» состоится в Петрозаводске 8 июля на территории республиканского спортивного комплекса «Курган». Мероприятие, по оценкам организаторов, соберет около ста спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга и Москвы.

Участников ожидает пятикилометровая полоса из 15 искусственных и естественных препятствий. В их числе – колючая проволока, трёхметровая отвесная стена, верёвочная паутина, грязевые ямы, река и пересечённая местность.

Каждый, кто достигнет финиша, получит в подарок природное мыло и карельский иван-чай. Победителей ожидают сертификаты и сувениры от спонсоров и партнёров. Абсолютный победитель соревнований получит денежный приз.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта Карелии. Подробное расписание мероприятия:

09.00 — 10.20 — регистрация участников;

10.20 — 10.40 — брифинг для участников и прессы;

10.40 — 11.00 — разминка;

11.00 — 14.00 — работа ярмарки и развлекательных площадок, куда входят лучный тир, тир со страйкбольными макетами АК, состязания на больших бабуках, забег в огромных ботинках, поднятие мегагири, магический куб, сказочные мыльные пузыри и бросание бревна на дальность;

11.00 — торжественное открытие соревнования;

11.10 — выступление Клуба по черлидингу MUT Karelia;

11.15 — старты участников соревнования (мужчины, женщины);

11.35 — выступление Клуба по черлидингу MUT Karelia;

11.40 — старты команд участников;

12.00 — полевая кухня (горячая каша и чай);

12.30 — танцевальное выступление;

12.40 — силовое шоу;

13.40 — награждение участников и победителей соревнования; церемония закрытия.