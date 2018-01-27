Олимпийский чемпион открыл соревнования по легкой атлетике в Петрозаводске

В Петрозаводске стартовали республиканские соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных». Прошлым вечером и этим утром молодые спортсмены выступили в первых дисциплинах, а днем в манеже ПетрГУ прошла торжественная церемония открытия турнира.

Соревнования собрали около 400 участников из Петрозаводска, Питкяранты, Салми, Пудожа и других населенных пунктов Карелии. Их приветствовал вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Андрей Сильнов, который в качестве особого гостя приехал в Петрозаводск. Он пожелал юным спортсменам получать как можно меньше травм и не бояться преодолевать себя.

— Вы – будущее легкой атлетики, оно зависит от вас: от того, как вы будете тренироваться, как будете слушать ваших наставников, — сказал известный спортсмен. – Вы молодые и активные, умеете бороться правильно и честно, что очень важно в нынешней непростой ситуации в спорте. Поэтому я вам всем желаю настоящих успехов, чтобы вы всегда были дружны и помогали друг другу.

От имени правительства региона выступила заместитель премьер-министра Лариса Подсадник. Она также пожелала юным легкоатлетам побеждать и получать удовольствие от спорта.

— Хочется пожелать вам одно – позитива, здоровья, положительных эмоций, — сказала она после парада участников. – Мы благодарим Федерацию легкой атлетики за такое внимание к Карелии, не каждый день наша республика принимает олимпийских чемпионов, это большое событие в нашем спортивном календаре. Надеюсь, что спортивное настроение сегодня будет царить в этом зале.

Юные легкоатлеты разыгрывают комплекты наград в двух возрастных группах: 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. В программе соревнований — бег на 60 м, 500 м, 600 м, прыжки в высоту и длину и метание снаряда.

Награждать победителей будут завтра в 15:00. По итогам стартов будет осуществляться отбор на всероссийский финал «Шиповки юных».