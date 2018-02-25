Олимпийские атлеты из России по хоккею завоевали золотые медали

Сборная России по хоккею впервые в истории стала олимпийским чемпионом. В овертайме финального матча «золотой гол» забил Кирилл Капризов. Счет матча: 4-3.

Несмотря на то, что немцы не считаются топовой командой в мировом хоккее, им удалось преподнести настоящую сенсацию. В играх плей-офф они последовательно выбили из турнирной сетки шведов и канадцев.

Наша команда в финале хоккейного олимпийского турнира сыграла впервые с 1998 года, медали завоевала впервые за 12 лет, а золото — впервые в принципе.