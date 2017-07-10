Олимп в грязи

Экстремальный забег «Испытай себя» прошел в Петрозаводске в эти выходные. Около ста человек пробежали 5 километров трассы с препятствиями: естественными и рукотворными. Стартовали на Кургане.

Началась дистанция с трехметровой деревянной стены.

Соревнования проходили в индивидуальном зачете и в групповом. Кому было сложнее: одиночке или команде — большой вопрос.

Никита Федяшов

— Все было легко, единственное, что в команде были девочки, их приходилось тащить. Трое девчонок. Мы бежали с канатом, это делается, чтобы прибежать командой и выбежать командой, чтобы тот, кто устал, мог за канат подержаться. А впереди бегущий задает общий темп. Из препятствий понравился только «Олимп» (элемент полосы препятствий — прим. ред.) и грязевые рвы — нормальное такое препятствие. Остальное ни о чем.

Никита — спортсмен уже опытный, четыре года занимается кроссфитом. В 2015 году участвовал в «Гонке героев». Этот всероссийский забег проводится при поддержке Министерства обороны страны.

Дальше на дистанции спортсмены дважды форсировали реки. Точнее, одну и ту же Лососинку. Около каждого из препятствий дежурили волонтеры. Если спортсмен отказывался и переходил реку, к примеру, по мосту, то получил штраф по времени.

Участвовала в соревнованиях команда сотрудников МЧС.

Александр Чучко

— Самое классное, что все препятствия нужно было преодолевать всем вместе. По ощущениям пробежали хорошо, с другими себя сравнить сложно. Когда мы финишировали, были под таким впечатлением, не следили за другими командами. Занимаюсь волейболом, пожарно-прикладным спортом. Я второй раз в жизни бегу такую большую дистанцию.

Юрий Коноваленко

— Самое сложное — подъем в последнюю горку. Приходилось других тащить, орать им там сверху: «Беги!» Теперь будем знать, кого гонять на следующий год.

Больше всего участникам запомнился «Олимп» — подъем на скользкую, почти отвесную стену по веревке. Потом такой же спуск. Чтобы добраться до олимпа, нужно пройти через грязевые каналы, а на спуске атлетов встречала лужа по пояс.

При подведении итогов не обошлось без курьезов: на участке трассы оборвалась лента, и команда велодвижения Velove сбилась с пути и прошла гонку по укороченному маршруту. Обошли часть препятствий. Их результат оказался лучшим, но в общий зачет его не приняли.

Абсолютным чемпионом гонки стал Николай Миронов, первой среди женщин — Маргарита Прохорова, в командном зачете победила команда МЧС.

Маргарита Прохорова

— Запомнился канатный подъем: очень резкий, поверхность гладкая, я боялась, что не хватит сил. Потом спуск, а внизу грязь. Я боялась, что будет глубоко, там действительно глубоко — по пояс. Очень понравилось, до сих пор не понимаю, что это все закончилось, что я это все прошла. Горжусь собой. Я первый раз бежала такую трассу. Мне предложили, я согласилось. Устала или нет, пока не понятно, в крови адреналин. Еще и первое место, и результат лучше, чем у некоторых мужчин. Очень неожиданно: я не знала, какая у всех подготовка. Сама не очень подготовлена, я не спортсмен, просто хожу в зал, поддерживаю фигуру.

Организаторы настаивают, что это не соревнования. Главная мысль забега — победить себя.