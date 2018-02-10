Около 10 тысяч петрозаводчан вышли на старт гонки «Лыжня России»

В Петрозаводске около 10 тысяч человек приняли участие в 36 всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018», которая считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране. Карелия участвует в гонке в двенадцатый раз. В Петрозаводске она стартовала на территории спорткомплекса «Курган». В соревнованиях участвовали все желающие.

В своем приветственном слове к участникам стартов председатель Олимпийского совета Карелии Евгений Шорохов отметил, что этот всероссийский зимний лыжный праздник — самый массовый в стране.

— Такой праздник — зимние лыжные соревнования — проводится в нашей стране уже в 36 раз. По оценкам организаторов, гонка «Лыжня России» во всех регионах, где она проводится, соберет более полутора миллионов человек. Лыжный спорт — это самый эффективный вид спорта для оздоровления человека. Это признано учеными всего мира, — сказал Евгений Шорохов.

Главный судья «Лыжни России» Марина Логвинец сообщила «Республике», что по предварительным оценкам в зимний спортивный праздник в Карелии на лыжню вышли около 20 тысяч любителей и профессионалов.

На трассе спорткомплекса «Курган» была организована сдача нормативов ГТО на дистанциях 1 и 2 км. Первыми стартовали самые маленькие петрозаводские лыжники.

Шапочки с символикой «Лыжни России» в Петрозаводске получили две тысячи первых зарегистрировавшихся участников. Победителям гонок вручили кубки, дипломы и медали Министерства спорта Российской Федерации, участники были отмечены свидетельствами с символикой соревнований.

Всех пришедших на лыжный праздник бесплатно угощали гречневой кашей с мясом и чаем.