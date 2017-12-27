Нургалиев подарил суоярвскому ФОКу инвентарь для волейбола

Сегодня замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев в рамках рабочей поездки по Карелии посетил Суоярви и подарил местному ФОКу инвентарь для волейбола. Комплекс получил от почетного гостя стойки, сетки и пять мячей. Весь спортинвентарь сделан известной компанией Mikasa. По словам Нургалиева, с инвентарем именно этой марки тренируется сборная России по волейболу.

Директор ФОКа в Суоярви Ольга Замореняк рассказала Рашиду Нургалиеву, что в комплексе сейчас занимаются 221 человек, из них 167 – несовершеннолетних. Для детей занятия бесплатны, для взрослых – сто рублей за час. В ФОКе есть зал для больших игр. В нем тренируются футболисты и баскетболисты, а также гимнастический и тренажерный залы.

Благодаря подаренному Нургалиевым спортинвентарю в ФОКе скоро откроется волейбольная секция.