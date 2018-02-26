Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строят в Петрозаводске

Новый физкультурно-оздоровительный центр появится в Петрозаводске. Строительство уже началось около торгового центра на Лесном проспекте. По информации представителей ТЦ «Лотос Плаза», общая площадь здания составит 19 400 квадратных метров, объем инвестиций — порядка 836 миллионов рублей.

В состав ФОКа войдут спортивный бассейн с 7 дорожками по 25 метров и отдельный бассейн для детей размером 6х12 метров, тренажерный зал с площадью более 800 квадратных метров, кардиозона с различными видами тренажеров. В помещениях предусмотрены залы площадью от 100 до 200 квадратных метров для проведения групповых занятий по танцам, гимнастике, единоборствам, йоге, для занятий силовыми и другими видами спорта.

Расчетная пропускная способность ФОКа составит около 1200 человек в сутки. Проект предполагает паркинг на 500 машиномест.