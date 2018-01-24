На стадионе «Коммунальник» заканчивается подготовка к гонкам «По земле Сампо»

Подготовка к гонкам на собачьих упряжках «По земле Сампо» заканчивается. На стадионе «Коммунальник» в Петрозаводске в минувшие выходные завершилась расчистка снега на месте стартового городка. А его строительство работники обещают закончить к завтрашнему вечеру, сообщается на сайте праздника. Утром в пятницу городок уже примет первых участников гонки и гостей.

Напомним, гонки на собачьих упряжках проводятся при поддержке Русского географического общества, председателем попечительского совета которого является Владимир Путин. С 26 по 28 января на стадионе «Коммунальник» в Петрозаводске пройдут VI Международные гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо» в статусе этапа Кубка мира. В этом году в них будут участвовать около 150 спортсменов из Карелии, регионов России, Республики Беларусь, Финляндии, Швеции и Латвии.