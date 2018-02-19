На соревнованиях по дзюдо в Петрозаводске первое место заняли борцы клуба «Чемпион»

Более 90 дзюдоистов из десяти спортклубов Карелии приняли участие в республиканских соревнованиях «Белая вьюга»

дзюдо

Соревнования по дзюдо в Петрозаводске "Белая въюга". Фото: ИА "Республика"/ Максим Смирнов.

На республиканских соревнованиях по дзюдо в Петрозаводске первое место заняли борцы спортивного клуба «Чемпион» из столицы Карелии, на втором — также петрозаводские спортсмены клуба «Апрель 2000», на третьем месте — дзюдоисты клуба «Борцы Сямозера» из Эссойлы.

Организаторы соревнований — петрозаводский спортивный клуб единоборств «Апрель 2000»,  отдельческое казачье общество Карелии и спортивный клуб «Сечь».

Соревнования по дзюдо в Петрозаводске "Белая въюга". Фото: ИА "Республика"/ Максим Смирнов.

Соревнования по дзюдо в Петрозаводске «Белая вьюга». Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов

На татами спорткомплекса Ключевой вышли более 90 спортсменов пяти районных клубов — Сортавалы, Костомукши, Прияжинского района, поселка Эссойла и Медвежьегорска, а также дзюдоисты пяти клубов столицы Карелии.

Главный судья спортивных поединков Леонид Лукьянов рассказал, что соревнования посвящены 100-летию образования Красной армии.

— Соревнования проводятся пятый раз, и с каждым годом участников становится больше. Сейчас клубы дзюдо есть во всех районах Карелии. Казачье общество традиционно выступает организатором соревнований, судьи и спортсмены также члены казачьего общества Карелии, — рассказал Леонид Лукьянов.

Призы победителям приобретены на спонсорские средства, зал спорткомплекса микрорайона Ключевая предоставлен Министерством спорта и туризма Карелии.

Соревнования по дзюдо в Петрозаводске «Белая въюга». Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов.
Соревнования по дзюдо в Петрозаводске «Белая въюга». Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов.
Атаман Отдельческого казачьего общества Карелии Олег Митягин. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов.
Соревнования по дзюдо в Петрозаводске «Белая въюга». Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов.
Соревнования по дзюдо в Петрозаводске «Белая въюга». Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов.

 

Спорт   /   , ,
Хорошие карельские книги. Почти даром