На соревнованиях по дзюдо в Петрозаводске первое место заняли борцы клуба «Чемпион»

На республиканских соревнованиях по дзюдо в Петрозаводске первое место заняли борцы спортивного клуба «Чемпион» из столицы Карелии, на втором — также петрозаводские спортсмены клуба «Апрель 2000», на третьем месте — дзюдоисты клуба «Борцы Сямозера» из Эссойлы.

Организаторы соревнований — петрозаводский спортивный клуб единоборств «Апрель 2000», отдельческое казачье общество Карелии и спортивный клуб «Сечь».

На татами спорткомплекса Ключевой вышли более 90 спортсменов пяти районных клубов — Сортавалы, Костомукши, Прияжинского района, поселка Эссойла и Медвежьегорска, а также дзюдоисты пяти клубов столицы Карелии.

Главный судья спортивных поединков Леонид Лукьянов рассказал, что соревнования посвящены 100-летию образования Красной армии.

— Соревнования проводятся пятый раз, и с каждым годом участников становится больше. Сейчас клубы дзюдо есть во всех районах Карелии. Казачье общество традиционно выступает организатором соревнований, судьи и спортсмены также члены казачьего общества Карелии, — рассказал Леонид Лукьянов.

Призы победителям приобретены на спонсорские средства, зал спорткомплекса микрорайона Ключевая предоставлен Министерством спорта и туризма Карелии.