На лыжню как на праздник

Субботним утром на Курган пришли тысячи петрозаводчан. Там стартовала «Лыжня России» — как уверяют в Минспорте, самая крупная массовая лыжная гонка в мире.

Лыжня России-2017 в Петрозаводске. Лыжня России-2017 в Петрозаводске. Лыжня России-2017 в Петрозаводске. Лыжня России-2017 в Петрозаводске. Лыжня России-2017 в Петрозаводске.

Подходящая дистанция нашлась для каждого: с утра пяти- и десятикилометровые трассы прошли взрослые, награды победителям вручала олимпийская чемпионка, лыжница Евгения Медведева.

После обеда дали старт забегу для самых маленьких. Лыжники в возрасте от трех до шести проехали целых пятьсот метров, следом рысцой бежали родители: фотографировали, подбадривали, помогали распутать лыжи и поднимали тех, кто упал. Настой у юных спортсменов был чемпионский.

Настя: Я пришла, чтобы победить на первом месте или на втором, или на третьем. Платон: Я очень люблю кататься там на лыжах долгие километры, только если устану, бывает, падаю в снег.

Лыжный праздник официально открыл министр спорта Карелии Александр Воронов. Он, как и многие, пришел на Курган с семьей и сам принял участие в забеге. По его подсчетам, субботним утром по всей республике на лыжи встали около двадцати тысяч человек.

— Мы все-таки северный регион, и лыжный спорт – это наш базовый вид спорта, у нас олимпийские чемпионы – это лыжники, — сказал Александр Воронов. – Вообще тренд такой в последнее время – модно заниматься спортом. Модно ходить на лыжах, заниматься в фитнес-зале, быть в хорошей форме. Это приятно, и количество систематически занимающихся с каждым годом у нас растет.

После церемонии открытия наступил самый долгожданный момент – старт массового забега. Дистанции было две на выбор – полтора или три километра. Время не учитывалось, так что участники не соревновались, а скорее получали удовольствие от процесса. Дистанцию удалось пройти всем, даже тем, у кого совсем мало опыта в катании на лыжах.

Максим: Я очень люблю заниматься лыжным спортом, это мое любимое дело зимой. Больше всего я люблю «Лыжню России», я всегда жду этого дня так, ну как своего дня рождения. Татьяна Васильевна: А мы не первый год в «Лыжне России» участвуем, внучка с трех лет у нас ходит на это мероприятие. Очень хорошо было, пробежали 500 метров, я полтора километра прошла. Еще б солнышко – было бы совсем хорошо. Михаил и Людмила: Каждый год мы участвуем в «Лыжне России», потому что мы хотим радовать людей своим присутствием. Зайцы повсюду, зайцы среди нас! Татьяна: Мы хотим, чтобы как можно больше петрозаводчан участвовали в таких лыжных гонках, и сами показываем пример собственной семьей. У нас бежали старшие мальчики и муж, и мы принимаем участие уже не первый год. Хорошо, что нет больших морозов, отличная погода, замечательная трасса, мы очень довольны. Филипп: Здесь мы заряжаемся позитивными эмоциями, получаем для себя адреналин, заряд на неделю. И я думаю, что такие мероприятия должны проходить чаще. Впечатления максимально положительные, видно, что от мала до велика, ребята и взрослые участвуют в этой гонке. К лыжному бегу приобщаются все, поэтому ощущения очень классные.

В Петрозаводске в «Лыжне России» приняли участие десять тысяч человек. Кто-то унес с праздника медаль, кто-то значок ГТО или фирменную синюю шапочку. Ну и совершенно точно, каждому достался хороший заряд бодрости.