На лыжах по жизни

В Петрозаводске около 10 тысяч человек приняли участие в 36 всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2018», которая считается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в России. Карелия присоединяется к гонке в двенадцатый раз. В Петрозаводске массовый забег стартовал на территории спорткомплекса «Курган».

В своем приветственном слове к участникам гонки председатель Олимпийского совета Карелии Евгений Шорохов отметил, что этот всероссийский зимний лыжный праздник — самый массовый в стране.

— По оценкам, «Лыжня России» в стране соберет более полутора миллионов человек. Лыжный спорт — это самый эффективный вид спорта для оздоровления человека — это признано учеными всего мира, — сказал Евгений Шорохов.

Председатель федерации лыжного спорта Карелии, главный судья «Лыжни России» Марина Логвинец сообщила «Республике», что по предварительным оценкам в празднике в Карелии участвовало около 20 тысяч любителей и профессионалов.

Марина Логвинец сказала, что этот год — особенный, на стартах чувствуется олимпийский дух — гонки проходят во время Олимпийских игр в Южной Корее.

— Мы гордимся нашей петрозаводчанкой из Республиканской спортивной школы Полиной Сероносовой. Она мастер спорта России, но так получилось, что она принимает участие в Олимпийских играх за Национальную сборную республики Беларусь. Будем болеть за нашу землячку, — сказала Марина Логвинец.

К соревнованиям допущены участники всех возрастов.

Людмила Кенарева имеет за плечами 60 лет спортивного стажа. В свои 77 лет без спорта не мыслит жизни. Сама из Сортавалы — города лыжников, прыгунов с трамплина, двоеборцев, призеров Олимпийских игр. Спортсменка и спортивный педагог, преподаватель факультета физического воспитания ПетрГУ считает, что к спорту нужно мотивировать с раннего детства. Культуры спортивной в семьях пока мало.

— Сейчас борьбой модно заниматься, какая борьба? Лыжи — самый здоровый спорт! Я сама участница Праздника севера, бегала всегда марафон 50 километров. Слова «катаюсь» мы не говорим. Мы тренируемся! В 1990 году на первенстве Советского союза я заняла первое место…- рассказывает о своих заслугах Людмила Кенарева.

Эдуард Силантьев занимается лыжами с 10 лет, профессионально тренировался. Сам участвовал в гонках всегда, а на «Лыжню России» с сыном пришел впервые.

— Сейчас больше людей ходит. Сейчас можно и инвентарь приобрести, и трассы у нас не плохие. «Курган» преобразился, — сказал Эдуард Силантьев.

Директор Информационного туристского центра Карелии Алексей Тигушкин в этом сезоне только второй раз на лыжне: работы много и есть другие спортивные увлечения.

— Если в системе бегать, то 20 километров пробегаю. Хорошо, что появились курсы для любителей лыжного спорта. Любой желающий может заказать тренировку: есть разовые, есть комплексные — их проводят профессиональные лыжники, есть детские группы, группы для взрослых — в вечернее время, после работы. Все это доступно, а трассы в Петрозаводске освещенные и просто прекрасные, — сказал Алексей Тигушкин.

Евгений Христофоров — любитель, лыжным спортом занимается с 2000 года. Ему — 77 лет. В «Лыжне России» участвует с 2007 года.

— На лыжи я встал в 19 лет, это было давно — в Рязани. Потом переехал в Петрозаводск. Обычно я бегаю на трасссе «Фонтаны», ну в пределах 10 километров в субботу, в воскресенье. Это же для души, для здоровья! Курган, конечно, тяжеловат для людей моего возраста — горы «тягуны», да и начинающим здесь трудновато. Нужно трассу «Фонтаны» обустраивать! — предложил Евгений Христофоров.

На территории спорткомплекса «Курган» желающие могли сдать нормы ГТО. Нормативы по лыжным гонкам можно было сдать на дистанциях 1 и 2 км. Первыми бежали самые маленькие лыжники.

Шапочки с символикой «Лыжни России» в Петрозаводске получили две тысячи первых зарегистрировавшихся участников. Победители гонок получили кубки, дипломы и медали Министерства спорта Российской Федерации, участники отмечены свидетельствами с символикой соревнований. Участников лыжного праздника бесплатно угощали гречневой кашей с мясом и чаем.