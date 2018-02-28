На конгресс учителей физкультуры заявились около 300 участников из четырех стран

С 1 по 3 марта в Петрозаводске состоится VII Международный конгресс учителей физической культуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни. В этом году он пройдет под девизом «Здоровье — в школы!»

Как рассказали на брифинге в правительстве Карелии, впервые он проводится зимой, поэтому состоятся мастер-классы по зимним видам спорта — лыжам, хоккею, а также зимнему варианту карельской игры кююккя. Кроме того, пройдут практические мастер-классы по разным видам спорта, в том числе по фрисби, баскетболу, фитнес-аэробике, скандинавской ходьбе, самбо, вольной борьбе, чирлидингу, зумбе, роуп-скиппингу, адаптивной физкультуре и др. В рамках конгресса будут организованы курсы повышения квалификации.

Мастер-классы проведут заслуженный тренер РСФСР Евгений Гомельский; заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, олимпийская чемпионка 30-х летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 года Наталья Воробьёва и другие известные спортсмены и деятели в области физкультуры и спорта.

— На сегодня уже заявились участники из четырех стран — России, Финляндии, Молдовы и Китая. На конгрессе будут представлены четырнадцать регионов России, приедут учителя из 36 городов. Зарегистрировалось порядка трехсот участников, не считая студентов, которые будут помогать в организации конгресса, — рассказал министр спорта Александр Воронов.

Программой предусмотрено проведение всероссийской научно-практической конференции по теме «Современные образовательные технологии в сфере физической культуры и спорта в школе», семинара-практикума по народной игре кююккя, семинаров «Актуальные вопросы внедрения ВФСК ГТО, в том числе в образовательных организациях» и «Психологические подходы в сопровождении детско-юношеского спорта». Кроме того, в рамках конгресса пройдут круглые столы «Спорт как бизнес» и «Школьный спорт», которые будут посвящены предпринимательству в спорте и вопросам совершенствования системы физического воспитания в общеобразовательных школах. Вход практически на все мероприятия свободный.

— Основная идея — сделать урок физкультуры более качественным, более интереснвым как для самого учителя, так и для обучающихся, — рассказал заместитель директора института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ Роман Кемза.

Подробная информация о конгрессе, визитные карточки участников и регистрация – на сайте конгресса и группе в «ВКонтакте».