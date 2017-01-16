Муниципальный каток в Медвежьегорске стал платным

В редакцию «Республики» пожаловались жители Медвежьегорска. Они сообщили, что единственная бесплатная ледовая площадка в их городе стала платной. С понедельника по пятницу вход стоит 30 рублей, в выходные — 50. Об этом горожанам сообщила общественная организация «Спортивный клуб «Медведь».

Как нам сообщил глава администрации Медвежьегорского района Владимир Карпенко, городская администрация заключила с «Медведем» договор о безвозмездном пользовании катка. О том, что спортивный клуб стал брать за катание деньги, в администрации не знают. Но обещают разобраться.

В спортивном клубе нам подтвердили, что вход на каток стал платным. Сделано это для того, чтобы содержать и развивать спортивную площадку. Так, например, в ближайшее время руководство планирует починить сеточное ограждение. А в долгосрочной перспективе у клуба – строительство раздевалок.

«Республика» будет следить за развитием ситуации.